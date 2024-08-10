Ürdün, Gazze'deki Okul Saldırısını Kınadı

Ürdün'den Sert Tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusu tarafından Gazze kentine düzenlenen ve yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna yönelik saldırıyı şiddetle kınadı. Saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybetmesi, Bakanlıkça uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bakanlık, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’i uluslararası normlara saygı göstermeye zorlayacak bir uluslararası tutumun olmadığına dikkat çekti. Gazze'deki insani felaketin durdurulması gerektiği vurgulandı.

Ateşkes Müzakereleri Sürecinde Saldırılar

Ayrıca, açıklamada, saldırıların, arabulucuların ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için çaba gösterdiği bir dönemde yaşandığı hatırlatıldı. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarının durdurulması konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Yerel Gelişmeler

Derec Mahallesi’nde gerçekleştirilen saldırıda, sabah namazı sırasında okula barınanların üzerine saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, cesetlerin parçalandığını ve yangın nedeniyle yandığını bildirirken, sivil savunma ekiplerinin ceset parçalarını toplamakta zorlandığı belirtildi.