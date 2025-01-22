Ürdün: Gazze'nin Geleceği Batı Şeria ile Birliğe Dayanmalı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin тәсrin yapılırken, Gazze ile Batı Şeria arasındaki birliğin esas alınması gerektiğini belirtti. Bakan Safedi, iki devletli çözüm temelinde adil barış hedeflenmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklamaya göre, Bakan Safedi, Davos’daki Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki diyalog oturumunda, uluslararası topluma Gazze'de ateşkesin devamı için iş birliği çağrısında bulundu. Ayrıca, Gazze'nin her yerine acil yardım sağlanması gerektiğini ifade etti.

Şu anda Gazze'nin geleceği için herhangi bir yaklaşımın, bölgenin Batı Şeria ile birliği üzerine kurulması gerektiğini söyleyen Safedi, Filistin yönetimi'nin Gazze'nin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Safedi, siyasi çözüm bağlamında barış ve savaş kararının yalnızca Filistin hükümetine ait olduğunu vurguladı.

Gazze’deki insani duruma atıfta bulunan Safedi, yardımların etkin bir şekilde sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Filistin halkının özgürlük ve kendi topraklarında bağımsız bir devlete sahip olma hakkını gerçekleştirmesi gerektiğini belirterek, adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın yolunun buradan geçtiğini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı, iki devletli çözüm çerçevesinde net bir siyasi vizyonun önemine değinirken, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte bu hedef doğrultusunda ortak çaba gösterileceğine de işaret etti.

Öte yandan, Katar'ın arabulucuğunda gerçekleşen İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması, 15 Ocak'ta duyurulmuş, anda yürürlüğe girmiştir. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü başlayacak ve ilk aşamada 33 İsrailli ve 1900'den fazla Filistinlinin serbest bırakılacağını bildirmiştir.