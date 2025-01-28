Ürdün, Gazze'ye İnsani Yardım İçin Hava Köprüsü Kuruyor

Ürdün'den Gazze Şeridi'ne Hava Köprüsü Duyurusu

Ürdün, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması amacıyla hava köprüsü kuracağını resmen açıkladı. Bu duyuru, yaklaşık 16 ay boyunca yoğun İsrail saldırılarına maruz kalan bölge için hayati bir öneme sahip.

Yardım Uçuşları Başlıyor

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Ürdün'e ait helikopterlerin günde 16 uçuşla, 8 gün boyunca Gazze'ye yardım ulaştıracağını ifade etti. Bu çerçevede, yapılan yardımlar arasında gıda ve tıbbi malzeme bulunacağı da belirtildi.