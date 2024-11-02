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Ürdün, Hava Sahasını Savunma Kararlılığını Vurguladı

Ürdün, bölgesel gerilimde hava sahasının ihlaline karşı önlemler alacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:00
Ürdün, Hava Sahasını Savunma Kararlılığını Vurguladı

Ürdün Hükümeti Hava Sahası İhlallerine İzin Vermeyecek

Ürdün, bölgesel gerilimler kapsamında hava sahasının kullanılmasına karşı olduğunu duyurdu. Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, ülkesinin hava sahasının ihlalini kabul etmeyeceğini belirtmiştir.

İhlal Girişimlerine Dikkat Edilmesi Gerekiyor

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan bilgilere göre, Mumini, bazı tarafların hava sahasını ihlal etme girişimlerini, özellikle de Ürdün hava sahasına giren insansız hava araçları (İHA) ihlallerini reddettiklerini ifade etti.

Askeri Angajman Kuralları ve Güvenlik Önlemleri

Mumini, Ürdün'ün bu ihlalleri askeri angajman kuralları çerçevesinde değerlendirdiğini ve tehdit olarak tanımladığını belirterek, ülkesinin ihlallere karşı koymak için gerekli tüm önlemleri alacağını vurguladı.

Hükümet Sözcüsü, Ürdün'ün güvenliğine zarar vermeye çalışan tüm unsurlar karşısında angajman kurallarını uygulamaktan çekinmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Son olarak, Mumini, ülkesinin hiçbir tarafın çatışma alanı olmayacağını ve askeri uçaklar, füzeler veya İHA’ların hava sahasından geçmesine izin vermeyeceğini önemle belirtti.

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