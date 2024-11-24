Ürdün Hükümeti: Amman'daki Çatışma Terör Saldırısıdır

Ürdün Hükümeti Rabiye Bölgesindeki Çatışmayı Terör Saldırısı Olarak Açıkladı

Başkent Amman'da, İsrail Büyükelçiliği yakınlarında bulunan er-Rabiyye bölgesinde güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu çıkan çatışmanın bir terör saldırısı olduğu duyuruldu. Ürdün hükümeti sözcüsü Muhammed el-Mumini, yaptığı yazılı açıklamada olayla ilgili detaylara yer verdi.

Emniyet Güçlerine Yapılan Saldırı Kınandı

Mumini, "Bugün Rabiyye bölgesinde meydana gelen silahlı saldırı, görevini ifa eden emniyet güçlerine karşı bir terör saldırısıdır" dedi ve Ürdün'ün istikrarı ve güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu belirterek, bu durumla asla oynanmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Ayrıca, Mumini açıklamasında şunları ifade etti: "Ulusal güvenliğe yönelik ihlaller ve kamu güvenliği personeline yönelik saldırılar, yasaların verdiği güçle tavizsiz olarak sertçe karşılanacak ve buna teşebbüs eden herhangi bir suçlu, adil bir şekilde cezalandırılacaktır. Bugünkü saldırılar, uyuşturucu ve çeşitli suçlardan sabıkası olan ve kanun dışı kişiler tarafından yapılmıştır. Kamu Güvenliği mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, her onurlu Ürdünlü tarafından reddedilmekte ve kınanmaktadır."

Olayın Gelişimi ve Yaralılar

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde yapılan açıklamada, er-Rabiyye bölgesinde zorunlu görevde bulunan güvenlik güçlerine ateş açıldığını bildirdi. Olayda ateş açan kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinden 3 kişinin de yaralandığı aktarılmakta. Yaralı personelin hastanede tedavi altına alındığı ancak durumlarının ağır olmadığı ifade edildi.

Mumini, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.