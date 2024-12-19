Ürdün ile Suriye Arasında Yüzlerce Tır Geçiş Yaptı

İki Ülke Arasındaki Mal Akışı Yeniden Başladı

Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat, Suriye'de Baas rejiminin çöküşünün ardından iki ülke arasında mal akışının hızlandığını duyurdu. Bakan, Cabir Sınır Kapısı ve Ürdün-Suriye ortak serbest bölgesini ziyaret ederek, son üç günde yüzlerce tırın geçiş yaptığını açıkladı.

Mal Yüklü Tırların Sayısı Artıyor

Kudat, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Son üç gün içerisinde Ürdün'den Suriye'ye giden 500 mal yüklü tır, Suriye'den de Ürdün toprakları üzerinden diğer ülkelere giden 150’den fazla tır bulunuyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bugün Cabir Sınır Kapısı'ndan 130 tır ve ortak serbest bölgeden 85’ten fazla tırın Suriye'ye gireceğini belirtti.

Sınır Kapılarında Yüksek Hazırlık

Bakan Kudat, sınır kapılarının hazırlığının en üst seviyede olduğunu ve Ürdün hükümetinin geçişlerdeki ilgili makamlarla koordineli olarak gerekli desteği esnek bir biçimde sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Güvenlik Durumu ve Sınır Kapısı Kapatılması

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, 6 Aralık'ta Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumu nedeniyle Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını bildirmişti. Ancak 18 Aralık'ta sabah saatlerinden itibaren tırların geçişine yeniden izin verildi.