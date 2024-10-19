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Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Hastanelere Yönelik Saldırısını Kınadı

Ürdün, İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirerek sert bir dille kınadı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:59
Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Hastanelere Yönelik Saldırısını Kınadı

Ürdün'den Sert Kınama

Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 3 hastaneyi hedef almasına karşı güçlü bir şekilde kınama gerçekleştirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, bu eylemi 'uluslararası ve insani hukukun ihlali' olarak nitelendirerek tepkisini ortaya koydu.

Uluslararası Hukukun İhlali

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan hastanelerin, 1949 Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi açısından açık bir ihlal oluşturduğu vurgulanmış ve bunun kardeş Filistin halkına yönelik savaş suçlarının devamı olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Barbarca Saldırılar Reddedildi

Ürdün, İsrail'in Endonezya Hastanesi, El-Avde Hastanesi ve Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırılarını kesin bir dille reddetti ve bu tür eylemleri kınadı. Açıklamada, Gazze'deki sivil tesislerin hedef alınmasının ve Filistinlilere temel hizmetleri sağlayan sağlık kuruluşlarının sistematik şekilde yok edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, sivillerin ve sağlık personelinin güvenliğinden İsrail'in sorumlu tutulduğunu, uluslararası toplumun, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, hukuk ve ahlak çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması için kararlı bir uluslararası tutum sergilemesi gerektiği belirtiliyor.

Filistin Halkına Destek Çağrısı

Açıklamada, Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması, suç faillerinin yargıya teslim edilmesi, insani yardım tesislerinin ve barınma merkezlerinin korunması amacıyla uluslararası hukukun ihlallerinin durdurulması gerektiği ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da, İsrail ordusunun tehditkar eylemlerinin detaylarını içeren bir yazılı açıklama yaparak, Şifa, El-Avde ve Endonezya hastanelerine yönelik saldırıları duyurdu.

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