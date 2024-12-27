Ürdün, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Baskınını Kınadı

Ürdün'den Sert Tepki: Kemal Advan Hastanesi Baskını Kınandı

Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi üzerinde gerçekleştirdiği baskınları şiddetle kınadı. Hastanenin, çatışma bölgesindeki sivil sağlık hizmetlerini sunan önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Ürdün makamları, bu tür saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Baskının Ardındaki Endişeler

Baskın, hastane çalışanları ve hasta yakınları arasında büyük bir panik yarattı. Ürdün, yaralıların tedavi sürecinin ve sağlık hizmetlerinin aksamaması gerektiği konusunu gündeme getirdi. Ayrıca, saldırının sivil halk üzerindeki olumsuz etkilerinin altını çizdi.

Uluslararası Tepkiler Bekleniyor

Ürdün, dünya genelinde benzer tutumların sergilenmesini umarken, uluslararası kuruluşların da İsrail'in bu tür eylemlerine karşı duyarlı olmasını talep etti.