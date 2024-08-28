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Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Planlarını Kınadı

Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki baskınlarını finanse etme kararına sert tepki gösterdi ve durumu tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 00:04
Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Yönelik Planlarını Kınadı

Ürdün'den Sert Tepki

Ürdün, İsrail Miras Bakanlığı'nın Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları desteklemek için yerleşimcilere finansman ayırma kararını güçlü bir şekilde kınadı. Bu karar, bölgede yaşanabilecek "sosyal patlama tehlikesine" dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin bu adımını sert bir dille eleştirerek, "Bu tür finansmanlar diyaloğu değil, gerilimi artırmaktadır" dedi.

Ayrıca, açıklamada, "Bu, İsrail'in Kudüs'teki tarihi ve hukuki statüyü değiştirme çabalarını yansıtıyor" ifadesi yer aldı. Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanının Müslümanların ibadethanesi olduğu hatırlatıldı ve Ürdün Evkaf Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıflar İdaresi'nin Aksa'nın yönetiminde yetkili olduğu belirtildi.

Hamas'tan Açıklama

Hamas, İsrail hükümetinin bu kararını "dini bir savaşın habercisi" olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu bu duruma karşı harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı'na Aksa'nın korunması için etkili önlemler alması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Planları ve Alınacak Önlemler

İsrail Devlet Televizyonu, İsrail Miras Bakanlığı'nın, Mescid-i Aksa'ya düzenlenecek turların finansmanı için çalışmalara başladığını duyurdu. Itamar Ben Gvir gibi aşırı sağcı politikacıların bu süreçte önemli rol oynadığı ifade edildi.

Ürdün, ayrıca, kutsal mekanlara yönelik saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bu konuda gerekli hukuki süreçleri başlatacağını belirtti.

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