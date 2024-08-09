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Ürdün, İsrail'in Norveçli Diplomatlardan Akreditasyonu İptal Etmesini Kınadı

Ürdün, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesini kınayarak uluslararası hukuka aykırı buldu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 18:20
Ürdün, İsrail'in Norveçli Diplomatlardan Akreditasyonu İptal Etmesini Kınadı

Ürdün'den Sert Tepki

Ürdün Krallığı, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesine güçlü bir şekilde karşı çıktı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu hareketin, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelere karşı bir "kışkırtıcı önlem" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Kararı Uluslararası Hukuka Aykırı

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Norveç temsilciliğindeki diplomatların diplomatik statülerinin iptal edilmesinin, uluslararası hukuk kurallarına tamamen aykırı olduğu ifade edildi. Ürdün, bu eylemin, İsrail hükümetinin Filistin halkı ile dayanışma içinde olan ülkelere karşı aldığı provokatif önlemlerin bir örneği olduğunu belirtti.

Norveç'ten Yanıt

Öte yandan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in kararının, ülkesinin Filistin halkına yardım etme yeteneğini kısıtlayan "aşırı bir eylem" olduğunu ifade etti. Eide, bu adımın sonuçları olacağını da vurguladı.

Filistin Devleti Tanınma Süreci

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu. Bu karardan sonra, İsrail Filistin devletini tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı. Norveç'in, İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma hamlesi sonrasında, Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı 146'ya ulaşmış oldu.

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