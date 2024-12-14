Ürdün, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırısını Kınadı

Ürdün, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı’na Yönelik Saldırıyı Kınadı

Ürdün, 12 Aralık'ta İsrail'in Gazze'nin ortasında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir yerleşim alanına düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Nusayrat Kampı'nda bir yerleşim alanını hedef alarak çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan saldırısını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Hukuka İhlal ve Cezasızlık Eleştirisi

Açıklamada, İsrail’in uluslararası hukuku ve özellikle 12 Ağustos 1949 tarihli Harp Zamanında Sivil Kişilerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal etmeye devam etmesinin yanı sıra masum sivilleri sistematik olarak hedef alması ve uluslararası toplumun etkisizliği eleştirildi. Ürdün, faillerin cezasız kalmasını kesin bir şekilde reddetti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırganlığını derhal durdurmaları, Filistin halkına karşı işlediği suçların sorumlularının hesap vermesi ve cezasız kalmamalarının sağlanması yönünde çağrıda bulundu.

İsrail'in Saldırısında Hayatını Kaybedenler

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları 12 Aralık akşamı Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bazı ev ve binaları hedef almıştı. Bu saldırılarda, çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 40 Filistinli hayatını kaybetti.