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Ürdün, İsrailli Bakan Smotrich'in Batı Şeria İlhakı Açıklamalarını Kınadı

Ürdün, İsrailli Bakan Smotrich'in Batı Şeria'nın ilhakı ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 00:26
Ürdün, İsrailli Bakan Smotrich'in Batı Şeria İlhakı Açıklamalarını Kınadı

Ürdün'den Sert Yanıt

Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarına karşı güçlü bir kınama ile çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in, Batı Şeria'nın İsrail egemenliği altına girmesi ve burada yerleşimler kurarak işgalin genişletilmesi çağrısı yapan söylemlerinin en sert ifadelerle kınandığı belirtildi. Bakanlık, bu tür provokatif çağrılara karşı tavır alınması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Açıklamada ayrıca, Smotrich'in ifadelerinin, uluslararası hukukun ve Filistin halkının zaman aşımına uğramayan "1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma" hakkının açık ihlali olduğu kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi Kararları

Smotrich'in açıklamalarının, BM Güvenlik Konseyi kararlarının da ihlali olduğuna dikkat çekerek, özellikle 1967'den bu yana işgal altında olan Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirmeyi hedefleyen 2334 sayılı kararın, açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, uluslararası topluma çağrıda bulunularak, "İsrail ile aşırılık yanlısı hükümetini, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaya ve Batı Şeria'daki tansiyonu düşürmeye zorlama" talebinde bulunuldu.

Smotrich'in Toplantısı

Dün, Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ifade ederek, 2025 yılının Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacağını öne sürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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