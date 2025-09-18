Ürdün, Kral Hüseyin Köprüsü'nü Kapattı: Sınırda Silahlı Saldırı

Ürdün, Kral Hüseyin Köprüsü'nü Kapattı

Silahlı saldırı sonrası sınır kapısı geçici olarak kapatıldı

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile bağlantılı Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın yolcu trafiğine kapatıldığını duyurdu. Kararın, İsrail'in Batı Şeria'ya açılan kısmı kapatmasının ardından alındığı belirtildi.

Yolculara sınır kapısının yeniden açılmasına ilişkin bilgilendirme için medyayı takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni, sınır kapısındaki silahlı saldırıya ilişkin durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Ürdün haber ajansı Petraya konuşan Mumeni, sınır kapısının diğer tarafında yaşanan güvenlik olayının yetkililerce izlendiğini ve detaylı bilgi edinildiğinde kamuoyuna açıklama yapılacağını aktardı.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü yakınında silahlı saldırı gerçekleştiği bildirildi. Sınır noktasına ilişkin açıklamada, saldırının köprünün İsrail kontrolündeki kısmı yakınında meydana geldiği vurgulandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 2 İsraillinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail basını ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin Ürdün tarafından geldiği söylenen biri olduğunu ve çatışmada öldüğünü yazdı.