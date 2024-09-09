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Ürdün, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın Yeniden Açılacağını Duyurdu

Ürdün, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın yolcu geçişlerine açılacağını açıkladı, fakat ticari geçişler durdurulmaya devam edecek.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:20
Ürdün, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın Yeniden Açılacağını Duyurdu

Ürdün'den Kral Hüseyin Sınır Kapısı Açıklaması

Ürdün, son günlerde yaşanan güvenlik olaylarının ardından, Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nın yolcu geçişlerine yeniden açılacağını duyurdu. Bu bilgi, Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi tarafından yapılan resmi bir açıklamada paylaşıldı.

Geçiş Tarihleri ve Bilgilendirme

Sertavi, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın 10 Eylül Salı günü saat 08.00'den itibaren yolcu geçişlerine açılacağını belirtti. Ancak, sınır kapısının ticari geçişlere kapalı kalacağını da vurguladı. Yolculara, geçiş saatleri ve belirlenen talimatlara uymaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Güvenlik Olayları ve Sınır Kapısının Kapanması

Dün yaşanan silahlı saldırı sonucunda 3 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Kral Hüseyin Sınır Kapısı, kısa süreliğine açılmasına rağmen, yeniden çift yönlü olarak kapatıldığı açıklanmıştı. Olayların ardından İsrail ordusu, saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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