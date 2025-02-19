Ürdün Kralı 2. Abdullah'dan Filistin'e Destek: Yerinden Etme Girişimlerine Hayır!

Ürdün Kralı 2. Abdullah'dan Kesin Mesaj

Ürdün Kralı 2. Abdullah, işgal altındaki Batı Şeria veya Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını zorla yerinden etme girişimlerini kesin bir dille reddettiklerini açıkladı.

Amman'da Suudi Bakanla Görüşme

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'da Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdülaziz bin Suud'u kabul etti. İki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin altını çizen Kral, Suudi Arabistan'ın Filistin davası başta olmak üzere Arap meselelerine olan desteğini takdir etti.

Filistin Halkının Hakları Vurgulandı

Abdullah, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını zorla yerinden etme veya topraklarını ilhak etme yönündeki tüm girişimlere karşı olduklarını yineleyerek, Gazze'nin yeniden imarı ve insani yardımların artırılması için çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Trump'ın Tartışmalı Planı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerine gönderilmesini öngören bir plan paylaşmıştı. Trump, bu plan kapsamında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını belirtmişti.