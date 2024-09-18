Ürdün Kralı 2. Abdullah Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yineledi

Ürdün Kralı'ndan Gazze İçin Acil Çözüm Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in hava saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için uluslararası toplumun çabalarının artırılması gerektiğini duyurdu. Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyesi bakanlarla bir araya gelen Kral, bölgede kalıcı bir barışın sağlanması adına önemli adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bölgedeki Durum Üzerine Değerlendirmeler

Toplantıda, Kral Abdullah, Gazze'deki insani yardım ihtiyaçlarının artırılmasının yanı sıra, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması için uluslararası eylemlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Kral, özellikle Batı Şeria'daki saldırıların bölge güvenliğine tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Uluslararası Eylem ve Barış Süreci

2. Abdullah, Arap ve İslam ülkelerinin uluslararası arenada daha etkin bir şekilde rol almasının önemine işaret ederek, Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barışa ulaşmak için siyasi süreçlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç

Kurulmuş olan temas grubu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncülüğünde gerçekleşen ve 23 Kasım 2023'te Riyad'da düzenlenen olağanüstü Arap ve İslam zirvesinin kararlarıyla oluşturulmuştu. Kral Abdullah'ın çağrısı, son günlerde artan insan kayıplarını ve Gazze'de yaşanan insani kriz ortamını gözler önüne serdi.

Gazze'deki savaş süreci, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 41,272 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 95,551 kişinin yaralanmasına yol açtı. Enkaz altında binlerce insanın olduğu bildirilirken, sivil altyapı da ciddi şekilde tahrip olmaktadır.