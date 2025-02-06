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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Trump ile Görüşmeden Önce Londra'ya Seyahat Etti

Kral 2. Abdullah, Trump ile görüşmesi öncesi Londra'ya gitti. Ziyaret, Filistinlilerin durumu üzerine kritik bir dönemde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:32
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Trump ile Görüşmeden Önce Londra'ya Seyahat Etti

Ürdün Kralı 2. Abdullah Londra'ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirdi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde, İngiltere'nin başkenti Londra'ya bir çalışma ziyareti düzenledi. Kral’ın gündeminde, Gazze'yi 'devralma' ve burada yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi konusundaki tartışmalar yer alıyor.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan resmi açıklamada, "Kral 2. Abdullah, ülkesinden ayrılarak Londra'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyareti, Boston ve Washington'ı kapsayan bir ABD ziyaretinin takip edeceği bildirildi." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Kral’a, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah’ın eşlik ettiği belirtildi. Ziyaretin detayları ve programına dair başka bilgiler ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Telefon Görüşmeleri Sonrası Ziyaret Gerçekleşti

Bu önemli ziyaret, Kral 2. Abdullah’ın birçok Arap lideri ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından gerçekleşti. Kral, bu görüşmelerde Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu dile getirerek, topraklarında kalmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın Gazze Planı Gündemde

Başkan Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin devralınacağını ve burada kalan patlamamış bombalarla diğer silahlardan sorumlu olacaklarını açıklamıştı. Trump, "Gazze artık tamamen yerle bir olmuş bir alan ve oradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmeleri, çok daha iyi olacaktır" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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