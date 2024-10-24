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Ürdün Kralı 2. Abdullah Yeni Ayan Meclisi Üyelerini Atadı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ayan Meclisini feshederek 69 yeni üye atadı ve Meclis Başkanını korudu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:54
Ürdün Kralı 2. Abdullah Yeni Ayan Meclisi Üyelerini Atadı

Ürdün'ün Yeni Ayan Meclisi Üyeleri Atandı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, parlamentonun üst kanadı olan Ayan Meclisini feshederek yeni üyeleri atadı. Ürdün Kraliyet Ofisi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, Kral, Ayan Meclisinin feshedilmesi ve yeni üyelerin belirlenmesine dair iki ayrı kararname yayımladı.

Fesih ve Üye Ataması

Buna göre, Ayan Meclisi 24 Ekim'den itibaren feshedildi ve aynı tarih itibarıyla 69 yeni üye atandı. Atamaların ardından, Faysal el-Fayiz Meclis Başkanlığı görevine devam etme kararı aldı.

Daha Önceki Üyeler ve Parlamento Yapısı

Eski Ayan Meclisi üyeleri, Kral tarafından 30 Ekim 2022'de seçilmişti. Ürdün'deki parlamenter sistem, "Millet Meclisi" ve "Ayan Meclisi" olmak üzere iki kademeden oluşmaktadır. Alt kanat olan Millet Meclisi, 130 milletvekilinden; üst kanat olan Ayan Meclisi ise 65 üyeden oluşur. Millet Meclisi üyeleri halk tarafından seçilirken, Ayan Meclisi üyeleri Kral tarafından iki yıllık süreyle atanır.

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