Ürdün Kralı Abdullah’dan Lübnan’a Tıbbi Destek Talimatı

Ürdün Kralı Abdullah’tan Lübnan’a Destek

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan'da yaşanan toplu patlamalardan sonra yaralılara yardım sevk edilmesi için harekete geçti. Olay, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu gerçekleşti ve 9 kişinin ölümüne, 2800'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Patlama Olayı ve Sonuçları

Lübnan'ı etkileyen bu acı olayda, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatıldığı bildirildi. Ülkedeki Sağlık Bakanlığı, bu patlamalar sonucu yaralı sayısının oldukça yüksek olduğunu açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı’nın Görüşmesi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kral Abdullah'ın sağlık sektörüne gerekli tıbbi yardımı sağlama talimatını iletti. Bakan Safedi, ayrıca Ürdün’ün Lübnan’ın güvenliği ve istikrarı konusunda destekçi olduğunu belirtti.

Tehlikeli Tırmanışa Dikkat

Safedi, bölgedeki gerilimin artmasına dikkat çekerek, "İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ve Batı Şeria'daki tırmanışın derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Başbakan Mikati'nin Teşekkürü

Beyrut’un, Ürdün’ün Lübnan halkına olan desteğini takdir ettiğini ifade eden Mikati, Kral Abdullah’a yardım girişimi için teşekkür etti.

Gelişmelerle ilgili olarak İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi. Bölgedeki çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor ve son günlerde gerginlik artmış durumda.