Ürdün Kralı Abdullah'dan Suriye'ye Destek Vurgusu

Ürdün Kralı Abdullah, Suriye'nin Yanında

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Suriye'nin yanında yer aldığını vurguladı. Kral Abdullah, bu açıklamaları başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda, Suriye ve komşu ülkeler toplantısına katılan temsilciler ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Kral, Ürdün'ün Suriye'nin güvenliğini koruma çabalarına destek vereceğini ifade ederken, ülkeler arası koordinasyonun önemine de değindi. Özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği ve silah ile uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi konularında ortak zorluklarla başa çıkmanın kritik olduğunu belirtti.

Toplantının ayrıntılarında Kral Abdullah, Suriyelilerin evlerine dönüşünü sağlamanın önemine dikkat çekerek, bu sürecin gönüllü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, güvenlik, terör ve organize suçlarla mücadele konularında iş birliği imkanları ele alındı.

Amman'da düzenlenen toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları da katıldı.