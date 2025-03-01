Ürdün Kralı Abdullah: Gazze'nin Yeniden İnşası ve Kalıcı Ateşkes Gerekiyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'nin yeniden inşası ve kalıcı ateşkes için uluslararası çabaların arttırılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:29
Ürdün Kralı Abdullah: Gazze'nin Yeniden İnşası ve Kalıcı Ateşkes Gerekiyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nin yeniden inşa edilmesi ve ateşkes anlaşmasının kalıcı hale gelmesi gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kral Abdullah, bu durumu vurgularken, Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değindi.

Görüşme sırasında, İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alındı. Kral, Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması ve insani yardım için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, Kral Abdullah, Batı Şeria'daki tırmanışın durdurulması gerektiğini yineleyerek, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi ufuk bulmak amacıyla ciddi ve etkili çalışmaların önemini vurguladı. Kral, Kanada'nın iki devletli çözümü (Filistin ve İsrail) destekleme tutumunu takdir etti.

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