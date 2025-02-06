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Ürdün Kralı Abdullah, Katar ve Suudi Arabistan liderleri ile Gazze ve Suriye'yi görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar ve Suudi Arabistan liderleriyle Gazze ve Suriye üzerindeki gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 01:02
Ürdün Kralı Abdullah, Katar ve Suudi Arabistan liderleri ile Gazze ve Suriye'yi görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Gazze Şeridi ve Suriye üzerinde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah’ın, Katar Emiri Temim ile Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Suriye’deki güncel gelişmeleri ele aldığı ifade edildi. Telefonda gerçekleştirilen görüşmede, iki liderin iki ülke arasındaki ilişkiler ve ortak uluslararası meseleleri tartıştığı kaydedildi.

Kral Abdullah’ın Filistin topraklarının gasbedilmesi faaliyetlerinin durdurulması ve Gazze ile Batı Şeria'da Filistinlilerin yerlerinden edilerek toprak ilhakına yönelik girişimlerin reddedilmesi gerektiğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Ayrıca, Ürdün Kralı’nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de bölgesel gelişmelerin ve özellikle Gazze Şeridi’ndeki tehlikeli durumun değerlendirildiği belirtildi. Kral Abdullah’ın bu görüşmede de Filistin topraklarının ilhakına karşı çıkılması gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi.

İki liderin, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi ve kendi topraklarında yerleşmesi için Arap ve uluslararası çabaların artırılması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda Gazze'de ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Görüşmelerin ardından, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Gazze’yi “devralma” planı ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve orada bulunan patlamamış bombalar ile yıkılmış binaların temizlenmesinden sorumlu olacağını bildirmişti. Bu açıklamalar, Gazze'nin ciddi şekilde yıkıma uğradığı gerçeğiyle birleştiğinde, bölgedeki insan hareketliliği ve yerinden edilme konularında endişeleri artırdı.

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