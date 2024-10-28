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Ürdün Kralı Abdullah, Orta Doğu için uluslararası iş birliği çağrısında bulundu

Kral Abdullah, Gazze ve Lübnan'da ateşkes için etkili uluslararası çabaların gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 18:38
Ürdün Kralı Abdullah, Orta Doğu için uluslararası iş birliği çağrısında bulundu

Uluslararası İş Birliği Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu'daki barış süreci için önemli açıklamalar yaptı. Kral, Gazze Şeridi ve Lübnan'da süre gelen çatışmaların durması adına etkili bir uluslararası çaba gerektiğini belirtti.

Ateşkes ve İş Birliği İhtiyacı

Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Bölgede kapsamlı bir sükunete ulaşmak, Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik etkili bir uluslararası çabayı gerektiriyor." ifadesini kullandı.

İnsani Yardım ve Barış Çabaları

Kral, bölgede kapsamlı bir savaşa neden olabilecek unsurların önlenmesi için çabaların artırılması gerektiğini vurgulayarak, Filistin meselesine dair iki devletli bir çözüme dayalı barış adımlarının atılması gerektiğini açıkladı.

Gazze'deki Durum

Kral Abdullah, Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşmemesi için acil müdahalelere ihtiyaç olduğu ve yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Gazze'de süregelen saldırılar sonucunda büyük kayıplar yaşanırken, "Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor." diye belirtti.

Çarpıcı Sayısal Veriler

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210’u çocuk ve 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 101 bin 110 kişi de yaralandı. Enkaz altında halen binlerce kişinin olduğu belirtiliyor.

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