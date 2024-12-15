Ürdün Kralı Abdullah, Suudi Savunma Bakanı ile Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman ile bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, bu görüşmenin ülkenin Akabe şehrinde gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantı, Suriye'deki siyasi durum ve bölgedeki ortak çıkarlar üzerinde duruldu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA ise Kral Abdullah'ın, "İki kardeş ülke ve halkı bir araya getiren kardeşlik duygularının derinliğini pekiştirmek istediği" mesajını ilettiğini aktardı.

Suriye’de 27 Kasım tarihinde başlayan çatışmalar, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çöküşüyle sonuçlandı. Rejim lideri Beşşar Esed ise başkent Şam'dan kaçmak zorunda kaldı.

Akabe'de gerçekleştirilen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantı, Suriye'deki güncel durumu değerlendirirken, Esed rejiminin devrilmesinin ardından yapılan ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyor. Ayrıca, Arap Birliği’nin Suriye için oluşturduğu Arap Bakanlar İrtibat Komitesi, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreteri ile birlikte BAE, Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının katılımıyla 12 Aralık'ta Akabe'de bölgesel bir toplantı düzenlemişti.