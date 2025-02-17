Ürdün Kralı Abdullah'tan Zorla Göçe Hayır Mesajı

Kral Abdullah, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine kesinlikle karşı olduklarını ve bu tutumlarının değişmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 19:55
Ürdün Kralı Abdullah'tan Zorla Göçe Hayır Mesajı

Ürdün Kralı Abdullah: 'Zorla göçe kesinlikle hayır'

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı duran kesin tutumunu yineledi. Kral Abdullah, bu konudaki pozisyonlarının değişmeyeceğini belirtti.

Haşimi Kraliyet Divanı'nda düzenlenen "Emekli Askerlere ve Savaşçılara Vefa Günü" programında eski askerlerle bir araya gelen Kral, bazı çevrelerin Ürdün'ün bu konudaki kararlılığına dair şüphe uyandırma çabalarını da kınadı.

Kral Abdullah'ın Açıklamaları

Kral Abdullah, "25 yılın ardından neden tutumumuzu değiştirelim? 25 yıl sonra da diyorum ki; zorla göçe kesinlikle hayır, iskâna kesinlikle hayır, alternatif vatana kesinlikle hayır" ifadelerini kullandı.

Kral, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin yanı sıra emekli askerlerin, ülkenin zorluklarıyla mücadelede önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekerek, "Emekli askerler gerekirse yeniden üniforma giymeye hazırdır" dedi.

Gazze'nin Yeniden İnşası ve Barış Süreci

Kral Abdullah, ülkesinin istikrarını ve güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuğunu vurgulayarak, Gazze’nin yeniden inşasının Filistinlilerin zorla göç ettirilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Batı Şeria’da gerilimlerin azaltılmasının önemine işaret ederek, bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra, Kral Abdullah, pazar günü ABD Kongresi’nden bir heyetle yaptığı görüşmede de bu tutumunu yineleyerek, Gazze’de ateşkesin sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı. Toplantıya, Kraliyet Divanı Başkanı Yusuf Hasan el-İsavi ve üst düzey güvenlik yetkilileri de katıldı.

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