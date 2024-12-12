Ürdün Kralı Abdullah ve Blinken, Suriye ve Gazze'deki Gelişmeleri Görüştü

Ürdün Kralı Abdullah ve Blinken, Suriye'deki Gelişmeleri İnceledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Akabe kentinde ağırladı. Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında Suriye'de yaşanan son gelişmeler ile Gazze Şeridi'nde bir ateşkes sağlanması yer aldı.

Suriye İçin Hesap Verebilir Bir Hükümet

Bakan Blinken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah ile birlikte Suriye halkının seçtiği, hesap verebilir ve temsili bir hükümetle kapsayıcı bir geçiş sürecinin önemine değindiklerini açıkladı.

Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, görüşme sırasında iki liderin Gazze'deki ateşkes ve İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunu değerlendirdiğini belirtti. Miller, Abdullah ve Blinken'ın tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik güvence altına alan bir ateşkesin acilen sağlanması gerektiği hususunu vurguladıklarını aktardı.