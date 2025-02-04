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Ürdün Kralı Abdullah ve Senatör Graham Gazze'yi Görüştü

Kral Abdullah, Senatör Graham ile yaptığı görüşmede Gazze ve bölgedeki barış süreçlerini değerlendirerek insani yardımların artması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:31
Ürdün Kralı Abdullah ve Senatör Graham Gazze'yi Görüştü

Ürdün Kralı Abdullah ve Senatör Graham Gazze'yi Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Amerikalı Senatör Lindsey Graham, Gazze başta olmak üzere bölgedeki önemli gelişmeleri ele aldı. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Graham ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin bölgenin istikrarı ve barışın sağlanmasındaki rolünün önemine işaret etti.

Görüşmenin Zamanlaması Dikkat Çekici

Kral Abdullah ve Graham arasındaki bu görüşmenin, Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri Ürdün ve Mısır'a sürülmesine yönelik açıklamalarının gündemde olduğu süreçte gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Kral, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi, insani yardım çalışmalarının yoğunlaştırılması ve Batı Şeria'da tırmanan gerginliğin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray'da Planlanan Görüşme

Aynı açıklamada, Trump'ın Kral Abdullah'ı Washington'a davet ettiği ve 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşme yapacağı belirtildi. Ürdün makamları, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e tehcir edilmesine karşı olduklarını birçok kez ifade etmiştir.

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