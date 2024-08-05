Ürdün Kralı, Biden ile Gerilimi Düşürme Üzerine Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Biden Görüşmesi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede artan gerilimlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti. Kraliyet Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Abdullah, bölgesel savaş riski ve sükunet sağlanmasının önemini vurguladı.

Ateşkes ve Güvenlik Vurgusu

Kral 2. Abdullah, Gazze'de bir ateşkes sağlanmasının ve mevcut kemal durumun sona ermesinin, bölgenin güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bu adımın, daha fazla çatışmanın önüne geçmek için atılması gereken öncelikli bir adım olduğunu ifade etti.

Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

Kral, uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerin son bulması gerektiğinin altını çizerken, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının bölgede şiddeti artırabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, Biden’a, Gazze’deki çatışmaların sona ermesi için ABD’nin oynayacağı rolün önemini hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Safedi'nin Diplomatic Çalışmaları

Diğer yandan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İspanyol, Norveçli ve İngiliz mevkidaşlarıyla iletişimde kalarak, İran ile İsrail arasındaki gerilimlerin azaltılması için uluslararası temaslarını sürdürdü. Safedi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik suikastın yansımalarını ele alarak, Gazze’deki saldırıların durması gerektiğini vurguladı.