Ürdün Kralı II. Abdullah: Trump'ın Gazze Planı Büyük Oranda Mutabakatla Karşılandı

Ürdün Kralı II. Abdullah, Trump'ın Gazze planının Arap ve Müslüman liderlerce büyük oranda mutabakatla karşılandığını ve Ürdün'ün koordineli çalıştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 20:03
Ürdün Kralı II. Abdullah: Trump'ın Gazze Planı Büyük Oranda Mutabakatla Karşılandı

Ürdün Kralı II. Abdullah: Trump'ın Gazze Planı Büyük Oranda Mutabakatla Karşılandı

Amman'da eski başbakanlar ve bakanlarla değerlendirme

Ürdün Kralı II. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump’ın Arap ve Müslüman liderlere sunduğu Gazze planının büyük oranda mutabakatla karşılandığını söyledi.

Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman’daki Hüseyniye Sarayı’nda eski başbakanlar ve bakanlarla bir araya geldi. Toplantıda bölgedeki gelişmeler ile New York’ta BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde yaptığı temasların sonuçları değerlendirildi.

Kral Abdullah, Amerika ziyaretinin başarılı geçtiğini belirtti ve Trump tarafından sunulan planın liderler nezdinde genel bir kabul gördüğünü vurguladı.

Kral, ülkesinin daima hazırlıklı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ürdün, her zaman olduğu gibi, egemenliğini ve güvenliğini koruma konusunda tam hazır durumdadır. Ürdün, Trump'ın Gazze'ye ilişkin sunmuş olduğu kapsamlı planın ayrıntıları konusunda kardeş Arap ülkeleri ve diğer ortaklarla birlikte koordineli çalışıyor."

Kral Abdullah, Filistin meselesi ve Gazze'deki durumlara ilişkin bakış açılarında dost ülkeler ile Müslüman ve Arap ülkeleri liderleri arasında büyük bir yakınlaşma ve mütabakat olduğunu; bölgede barışın sağlanması için tek yolun iki devletli çözüm olduğu konusunda uluslararası ortak görüş olduğunu kaydetti.

Hüseyniye Sarayı’ndaki görüşmede ayrıca, İsrail'in Katar'ın başkenti Katar'a yönelik saldırısı da ele alındı. Kral, İsrail'in Doha saldırısının açık bir mesaj taşıdığını ve bunun da "bölgeyi güçle terörize etmek" olduğunu belirterek söz konusu saldırının İsrail'in bölge ülkeleriyle ilişkilerine zarar verdiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne İpsala'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Ümraniye'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü — İsmet Yıldırım'dan Mesaj
3
Grand Blanc (Michigan) Kilisede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 9 Yaralı
4
Hatay Dörtyol'da Küresel Sumud Filosu'na Destek
5
Iğdır'da motosiklet traktör römorkuna çarptı: Sürücü öldü
6
Ankara'da kaybolan servis şoförünün failleri Suriye'de yakalandı
7
Gazze'de Yakıt Engeli: Sivil Savunma İsrail'i Suçladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı