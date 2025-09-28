Ürdün Kralı II. Abdullah: Trump'ın Gazze Planı Büyük Oranda Mutabakatla Karşılandı

Amman'da eski başbakanlar ve bakanlarla değerlendirme

Ürdün Kralı II. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump’ın Arap ve Müslüman liderlere sunduğu Gazze planının büyük oranda mutabakatla karşılandığını söyledi.

Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman’daki Hüseyniye Sarayı’nda eski başbakanlar ve bakanlarla bir araya geldi. Toplantıda bölgedeki gelişmeler ile New York’ta BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde yaptığı temasların sonuçları değerlendirildi.

Kral Abdullah, Amerika ziyaretinin başarılı geçtiğini belirtti ve Trump tarafından sunulan planın liderler nezdinde genel bir kabul gördüğünü vurguladı.

Kral, ülkesinin daima hazırlıklı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ürdün, her zaman olduğu gibi, egemenliğini ve güvenliğini koruma konusunda tam hazır durumdadır. Ürdün, Trump'ın Gazze'ye ilişkin sunmuş olduğu kapsamlı planın ayrıntıları konusunda kardeş Arap ülkeleri ve diğer ortaklarla birlikte koordineli çalışıyor."

Kral Abdullah, Filistin meselesi ve Gazze'deki durumlara ilişkin bakış açılarında dost ülkeler ile Müslüman ve Arap ülkeleri liderleri arasında büyük bir yakınlaşma ve mütabakat olduğunu; bölgede barışın sağlanması için tek yolun iki devletli çözüm olduğu konusunda uluslararası ortak görüş olduğunu kaydetti.

Hüseyniye Sarayı’ndaki görüşmede ayrıca, İsrail'in Katar'ın başkenti Katar'a yönelik saldırısı da ele alındı. Kral, İsrail'in Doha saldırısının açık bir mesaj taşıdığını ve bunun da "bölgeyi güçle terörize etmek" olduğunu belirterek söz konusu saldırının İsrail'in bölge ülkeleriyle ilişkilerine zarar verdiğinin altını çizdi.