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Ürdün Kralı, Macron'a Filistinlilerin Yerleşik Olmasının Gerekliliğini Vurguladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Macron ile görüşerek Filistinlilerin kendi topraklarında yerleşik olmasının önemini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 05:08
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 05:08
Ürdün Kralı, Macron'a Filistinlilerin Yerleşik Olmasının Gerekliliğini Vurguladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'dan Kritik Açıklama

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Filistinlilerin kendi topraklarında yerleşik olmasının gerekliliğini vurguladı.

Filistinlilerin Yerlerinden Edilmesine Karşı Çıkış

Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamada, Kral Abdullah’ın, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere Macron ile bir araya geldiği belirtildi. Kral, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmelerine karşı olduğunu ifade etti.

Filistin Sorununun Zamanlaması

Kral Abdullah, ülkesinin, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlileri yerlerinden edip toprak ilhak etme girişimlerine karşı gösterdiği duruşu yineleyerek, "Filistinlilerin kendi topraklarında yerleşik hale getirilmesinin gerekliliği" belirtti.

Uluslararası Çabaların Artırılması Gerekliliği

İki lider, Gazze'de ateşkesin devam etmesi ve insani müdahalenin artırılması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı. Kral Abdullah, Filistin topraklarının gasbedilmesi faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini de vurguladı.

İki Devletli Çözüme Çağrı

Ayrıca, Kral Abdullah, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için etkin şekilde çalışılması gerektiğini ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini de dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'ın Tartışmalı Planı

Hatırlatmak gerekirse, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı kapsamında, Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savunmuştu. Bu açıklamalar, bölgedeki tartışmalı durumu daha da alevlendirmişti.

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