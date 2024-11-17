Ürdün Kralı'ndan İİT-Arap Zirvesi'nde Kritik Çağrı

Ürdün Kralı, İİT-Arap Birliği Zirvesi'nde Önemli Mesaj Verdi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Gazze ve Lübnan ile ilgili alınan kararların derhal uygulanmasını talep etti. Kral, bölgedeki sükunetin tesisi için kritik adımların atılması gerektiğine dikkat çekti.

Katar ile İkili Görüşmeler

Kral 2. Abdullah, başkent Amman'daki el-Hüseyniyye Sarayı'nda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede, Katar'ın bölgedeki gerilimi azaltma çabalarına destek veren Kral, Arap dünyasının Gazze'ye insani müdahale çabalarını artırması gerektiğinin altını çizdi.

Saldırılara Son Verilmesi Çağrısı

Kral Abdullah, "Bölgede kapsamlı sükunetin sağlanması için acil adım, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaktır," dedi. Zirvenin ardından, alınan kararların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ürdün ve Katar'ın İşbirliği

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de görüştü. İki bakan, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını tartıştı.

Kral Abdullah ve bakanlar, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurma ve bu durumlardan kaynaklanan insani krizin sona ermesi gerektiğini yineledi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'ya desteklerini belirttiler.

Ateşkes ve Uluslararası Destek

Bakanlar, Gazze'ye yardım ulaştırılması adına işbirliğini ele alarak, İsrail'in yardım girişine izin vermemesi sonucunda yaşanan insani felaketin sona ermesi için uluslararası toplumun acil adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Ürdün ve Katar, Lübnan'ın yanında olduklarını vurgulayarak, acil ve kalıcı bir ateşkes için mücadelenin önemine değindi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiğini belirtti.

11 Kasım'daki zirvenin sonuç bildirgesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlamak amacıyla bağlayıcı bir karar alma çağrısı yapıldığı açıklandı. Ayrıca, İsrail'in BM Genel Kurulu'na katılımının dondurulması için destek toplanacağı vurgulandı.

Bildiride, "İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işlediği suçları kınıyor ve bu suçlara karışanların hesap vermesi için bağımsız uluslararası soruşturma talep ediyoruz," ifadeleri kullanıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ürdün Kralı 2. Abdullah (sol 2), başkent Amman'daki el-Hüseyniyye Sarayı'nda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani (sağ 2) ile görüştü.