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Ürdün Kralı'ndan Suriye'de Çatışmaların Önlenmesi İçin Acil Çalışma Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'deki çatışmaların önlenmesi için hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 19:08
Ürdün Kralı'ndan Suriye'de Çatışmaların Önlenmesi İçin Acil Çalışma Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak amacıyla "hızlı" çalışma çağrısında bulundu. Ürdün Kraliyet Divanından gelen açıklamaya göre, Kral Abdullah, Ürdün Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında bu önemli konuyu gündeme getirdi.

Kral 2. Abdullah, "Ürdün, Suriyeli kardeşlerinin yanında duruyor ve onların iradesine ve tercihlerine saygı duyuyor"hızlı bir şekilde çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Aynı zamanda, Kral Abdullah, Ürdün'ün 2011 yılından bu yana sürekli olarak Suriyeli kardeşlerinin yanında yer aldığını, son on yılda pek çok mülteciye kapılarını açarak sağlık, eğitim gibi çeşitli hizmetler sunduğunu belirtti.

Suriye’deki Gelişmeler

Suriye’de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmaya başladı. Bu çatışmalar sonucu gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus dahil olmak üzere önemli illerde üstünlük sağladı.

Daha sonra, 7 Aralık’ta başkent Şam’a ulaşan gruplar, halkın da desteğiyle rejim kontrolünü kaybetmeye başladı. Esed rejimi, Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarının sona ermesiyle birlikte kontrolü ele geçiren gruplar tarafından itildi ve rejim lideri Esed, Şam’dan kaçmak zorunda kaldı.

Bu süreçte, Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarındaki Tel Rıfat’ı PKK/YPG'nin işgalinden kurtardıktan sonra Münbiç’teki terörist unsurlara yönelmiş durumda.

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