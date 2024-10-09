Ürdün Kralı'ndan Uluslararası Barış Çağrısı

Ürdün Kralı'ndan Barış İçin Çağrı

Ürdün'ün Kralı 2. Abdullah, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak ve istikrarı sağlamak amacıyla uluslararası toplumdan destek istedi.

Görüşmelerin Detayları

Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Amman'da bir araya geldiği belirtildi. Bu buluşma, bölgede barış çabalarının önemine dair aciliyet duyulduğunu ortaya koydu.

İlk Adım: Saldırıların Durdurulması

Kral Abdullah, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının durdurulmasının bölgede sükunetin sağlanması için kritik bir adım olduğunu vurguladı. Loğanan söz konusu saldırıların sona ermesi, uluslararası iş birliğinin artırılması için bir ön şart olarak gösterildi.

İşbirliği ve İnsani Yardım Vurgusu

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Lammy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkeden de Gazze ve Lübnan'da ateşkes çabalarının artırılması gerektiğini belirtti. Her iki bakan, gerilimin tırmanmasının bölge istikrarını tehdit ettiğine ve Gazze Şeridi'nde insani yardımların yeterince ulaşması gerektiğine dikkat çekti.