Ürdün Kralı'ndan UNRWA'ya Destek Çağrısı

Ürdün Kralı Abdullah'dan UNRWA'ya Destek Çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) üzerinde uyguladığı gerilim artırıcı eylemlere karşı uluslararası toplumu uyararak bu uygulamaların reddedilmesi çağrısında bulundu.

Estonya Cumhurbaşkanı ile Görüşme

Kral Abdullah, başkent Amman'da Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile gerçekleştirdiği görüşmede, UNRWA'nın faaliyetlerinin engellenmesi konusunu gündeme getirerek, yardımın Gazze'ye artırılması ve ulaştırılmasının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Bölgedeki Gelişmeler ve iki Devletli Çözüm

Bölgedeki tehlikeli durumların büyük bir savaşa yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Kral Abdullah, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki savaşlarının sona erdirilmesinin, çatışmanın yayılmasını önlemek için hayati bir gereklilik olduğunu vurguladı. Ayrıca, adil ve kapsamlı bir barış için iki devletli bir çözümü sağlamak amacıyla etkin çalışmaların önemine dikkat çekti.

İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Yasağı

İsrail, 28 Ekim'de Meclisten geçirdiği iki yasa ile UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamak amacıyla gerekli adımları attı. Bu yasalarla birlikte, UNRWA'nın İsrail topraklarında herhangi bir temsilcilik açması, hizmet vermesi veya faaliyet yürütmesi tamamen yasaklandı. Bu yasaların geçmesiyle, 1967 yılından bu yana yürütülen anlaşmanın üç ay içinde feshedilmesi öngörülüyor.

Yasa kapsamındaki düzenlemeler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA ofisinin ve Şufat'taki mülteci kampının faaliyetlerini durduracak. Ayrıca, Kudüs'teki Eski Şehir'de yer alan UNRWA sağlık kliniği de kapatılacak. Bu yasaklardan doğrudan etkilenmemekle birlikte, UNRWA'nın işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki operasyonlarının olumsuz yönde etkilenmesi bekleniyor.