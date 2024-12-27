Ürdün Kralı: Suriye'nin Egemenliğine Yönelik Saldırılara Hayır

Ürdün Kralı, Suriye'nin Egemenliğine Yönelik Her Türlü Saldırıyı Reddetti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Suriye topraklarına ve egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı kesin bir dille reddetti. Kral Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridindeki saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ürdün'ün Suriye halkının tamamlayıcı ihtiyaçlarını karşılayan özgür, bağımsız ve tam egemen bir devlet kurulmasına destek verdiği vurgulandı.

Bölgesel Güvenlik ve İstikrar

Kral Abdullah, Suriye'nin güvenliği ve istikrarının, bölge istikrarının temelini oluşturduğunu belirterek, ülkesinin Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılara karşı net bir duruş sergilediğine dikkat çekti. Ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Barış Çabalarına Vurgu

Kral Abdullah, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı. Lübnan konusuna da değinerek, ateşkesin başarılı olabilmesi için çabaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.