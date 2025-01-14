Ürdün Kralı, Trump'ın Temsilcisi ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağı Steve Witkoff ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi ele aldı. Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah telefonda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ateşkese Dair Önemli Vurgular

Görüşmede, Gazze'deki ateşkese yönelik çabaların ele alındığını belirten Kral Abdullah, bölgede kapsamlı bir sükunet için atılması gereken ilk adımın Gazze'de ateşkes ve savaşın durması olduğunu ifade etti. Kral, uluslararası topluma da Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Hamas'tan Açıklama

Hamas, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda Katar'da devam eden müzakerelerde son aşamaya gelindiğini duyurdu. Bu gelişmeler, bölgede barış arayışının ne denli önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne seriyor.