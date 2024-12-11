Ürdün Kralı ve Irak Başbakanı'ndan Suriye Halkına Destek Mesajı

Ürdün Kralı ve Irak Başbakanı'ndan Suriye'ye Destek

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye halkının yanında olduklarını vurguladı. Kral Abdullah ile Başbakan Sudani, başkent Amman'da yaptıkları toplantıda bölgedeki gelişmeleri ve işbirliğini güçlendirmek için atılması gereken adımları ele aldı.

Bölgesel İşbirliği ve Güvenlik Vurgusu

Görüşmede, Ürdün ve Irak arasındaki koordinasyonun artırılması gerekliliği ve yaşanan zorluklarla mücadele etme çabalarının önemine dikkat çekildi. Kral Abdullah, Suriye halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, Suriye'nin güvenliğinin kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

İsrail ve Gazze Krizi Üzerine Açıklamalar

Kral Abdullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasını ve insani yardımların artırılmasını gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırıların tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Irak Başbakanı Sudani'nin Vurguları

Irak Başbakanı Sudani, Suriye halkının yanında olmanın, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğini korumanın ve etnik, dini, sosyal çeşitliliğine saygı göstermenin önemini belirtti. Suriye’nin istikrarlı bir yapıya kavuşması için diyalogların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Çabaların Önemi

Ayrıca, Gazze’deki saldırıların durdurulması ve Lübnan’da bir ateşkes sağlanması için uluslararası toplumun çabalarının artırılması gerektiği belirtildi. Kral Abdullah ve Sudani'nin bu açıklamaları, bölgedeki gerginliği azaltma ve Suriye halkına destek olma noktasında önemli bir adım olarak görülüyor.