Ürdün Kralı ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Ekonomik İşbirliğini Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ekonomik işbirliğini güçlendirme fırsatlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:10
Ürdün Kralı ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Ekonomik İşbirliğini Görüştü

Ürdün ve Kazakistan'dan Ekonomik İşbirliği Adımı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. Görüşme, Ürdün'ün başkenti Amman’daki El-Hüseyniye Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Güçlü İlişkiler ve İşbirlikleri

İki lider, Ürdün ile Kazakistan arasındaki güçlü ilişkilerin altını çizerken, özellikle ekonomi alanında işbirliğinin artırılmasına yönelik fırsatları masaya yatırdı. Bu çerçevede, yatırım, sanayi, ticaret, enerji ve medya alanlarında yeni işbirliği anlaşmaları ve mutabakat zaptları imzalandı.

Bölgesel İstikrar Üzerine Değerlendirmeler

Kral Abdullah ve Tokayev, ayrıca Suriye ve Lübnan’da istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar ile Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki güncel durumları da ele aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ürdün'ün Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddeden tutumuna olan desteğini dile getirdi.

Bu önemli görüşmeler, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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