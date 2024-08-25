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Ürdün Kraliyet Hava Yolları Beyrut Seferlerini Askıya Aldı

Ürdün Kraliyet Hava Yolları, içindeki mevcut durum nedeniyle Beyrut seferlerini durdurdu, geçici çözümler üzerinde çalışıyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 12:06
Ürdün Kraliyet Hava Yolları Beyrut Seferlerini Askıya Aldı

Ürdün Kraliyet Hava Yolları'ndan Açıklama

Ürdün Kraliyet Hava Yolları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Bu karar, bölgedeki mevcut durumdan kaynaklanıyor. Ürdün'deki devlet televizyonu Al-Mamlaka üzerinden yapılan açıklamada, hava yolları genel müdürü Samir Mecali şu ifadeleri kullandı: "Mevcut durum nedeniyle Beyrut'a gidiş-geliş uçuşlarımız durdurulmuştur."

Beyrut'tan Amman'a Dönüş Seferleri

Bu seferlerin askıya alınmasına rağmen, Beyrut'tan Amman'a dönüş yapmak isteyen Ürdünlüler için önümüzdeki pazartesi, salı ve çarşamba günü 3 uçuş düzenleneceği bildirildi.

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu'ndan Bilgilendirme

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu Konsey Başkanı Heysem Misto, Ürdün hava sahasının normal bir şekilde çalıştığını ve bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini belirtti. Misto, "Elde ettiğimiz verileri değerlendirip gerekli önlemleri zamanında alacağız." dedi.

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerginlik

Öte yandan, İsrail ordusu, Hizbullah'ın kendilerini hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattı. Bu olayın ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'taki üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik suikaste misilleme saldırısı başlattığını açıkladı. Hizbullah, bu saldırıda 320 roket ve bir dizi insansız hava aracı (İHA) kullanarak İsrail ordusunun noktalarını hedef aldıklarını ifade etti.

İsrail'in Tepkisi

İsrail ordusu, bu sabahki saldırılara 100'e yakın savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezine yönelik yerleştirilmiş füze rampalarının 40'ının vurulduğunu öne sürdü.

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