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Ürdün, Lübnan-İsrail Çatışmalarını Önlemek İçin Faaliyette

Ürdün, Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların büyümesini engellemek amacıyla aktif bir şekilde çalıştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:35
Ürdün, Lübnan-İsrail Çatışmalarını Önlemek İçin Faaliyette

Ürdün, Lübnan-İsrail Çatışmalarına Müdahale Ediyor

Ürdün, Lübnan ile İsrail arasındaki artan çatışmaların daha büyük bir savaşa dönüşmesini engellemeye yönelik girişimlerde bulundu. Bu doğrultuda, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmenin İçeriği

Görüşmede, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnan'a destek verdiklerini ifade etti. Safedi, İsrail'in tehditlerini reddettiklerini vurgulayarak, her iki ülkenin egemenliğinin korunması gerektiğini belirtti.

Safedi ayrıca, Ürdün'ün Lübnan ile İsrail arasındaki gerginliğin artmaması için aktif çalışmalar yürüttüğünü ve bu konuda tüm çabalarını Lübnan için seferber ettiğini sözlerine ekledi.

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