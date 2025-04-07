Ürdün, Mısır ve Fransa Liderleri Trump ile Gazze'de Ateşkes İçin Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de ateşkes konusunu ele almak üzere ortak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ürdün Kraliyet Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, liderler, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması, insani yardımların tam ve ivedilikle bölgeye girmesi ile esirlerin serbest bırakılmasını görüştü.

Görüşmede, Filistin halkının acılarının hafifletilmesi, güvenlik ve barışın tesis edilmesi amacıyla iki devletli çözüm için uygun siyasi ortamın oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Liderler ile Trump, ortak koordinasyonun sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın durdurulması ile uluslararası güvenlik ve istikrarın sağlanması konuları da ele alındı.

Bu görüşme öncesinde, liderler Mısır’ın başkenti Kahire'de bir araya gelmiş ve uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırıları durdurma yönünde adım atması gerektiğini vurgulamıştı.