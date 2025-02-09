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Ürdün, Netanyahu'nun Filistin Devleti Açıklamalarını Kınadı

Ürdün, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulmasına dair kışkırtıcı ifadelerini en sert şekilde kınadı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:08
Ürdün, Netanyahu'nun Filistin Devleti Açıklamalarını Kınadı

Ürdün, Netanyahu'nun Açıklamalarını Kınıyor

Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki kışkırtıcı açıklamalarını en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin kendi topraklarında bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Netanyahu'nun açıklamalarının provokatif ve kışkırtıcı olduğu, bu tür ifadelerin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını açıkça ihlal ettiği belirtildi.

İsrail hükümetinin, uluslararası hukuka ve egemen devletlerin haklarına saygı göstermeyen bu tür açıklamalarla bölgedeki gerilimi tırmandırdığı, bu açıklamaların barışa karşı olan zihniyeti yansıttığı ifade edildi.

Suudi Arabistan ile Dayanışma

Ürdün hükümetinin Suudi Arabistan ile tam destek ve dayanışma içinde olduğu belirtilerek, dünyanın da bu sorumsuz açıklamalara güçlü bir tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı işgalin ve insan hakları ihlallerinin, bölgedeki çatışmaların temel kaynağı olduğu aktarılırken, Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkının kararlılıkla savunulduğu belirtildi.

Netanyahu'nun Suudi Arabistan Açıklamaları

Bakanlık açıklamasında son olarak, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalci ve yıkıcı politikalarını derhal durdurması gerektiği ifade edildi. Bunların Filistin halkının topraklarını gasbetmeye yönelik olduğu ve barışın önündeki en büyük engeli oluşturduğu kaydedildi.

Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef alarak, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'dan Tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun açıklamalarına sert tepki göstererek, bu yorumların işgalci İsrail'in Gazze'de artan suçlarını örtbas etmeye yönelik bir çaba olduğunu belirtmiştir.

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