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Ürdün Ordusu: Akabe'de Uçan Bir Cisim Düştü

Ürdün ordusu, Akabe kentinde düşen 'uçan bir cisim' olayıyla ilgili açıklama yaptı. Can ve mal kaybı yok.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 08:47
Ürdün Ordusu: Akabe'de Uçan Bir Cisim Düştü

Uçan Cisim Olayı Ürdün’ü Sarstı

Ürdün ordusu, Akabe kentinde bir "uçan cismin" düştüğünü resmi olarak açıkladı. Açıklama, orduya bağlı bir yetkilinin bilgileri doğrultusunda yapıldı.

Detaylar Ortaya Çıkıyor

Olayın, ülkenin güney kesiminde yer alan Akabe sınır bölgesinde meydana geldiği belirtildi. Ordunun açıklamasında, düşen cisimle ilgili olarak herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Ayrıca, bölgeye sivil savunma ve askeri mühendislik tespit ekiplerinin intikal ettiği bildirildi.

Gözler Komşu Bölgelere Çevrildi

Açıklamada, düşen cismin geldiği yön ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Türkiye’ye komşu olan Akabe, son günlerde İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle Yemen’deki Husiler ve Irak İslami Direnişi isimli milis grup tarafından sıkça hedef alınan Eliat kentine oldukça yakın bir konumda yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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