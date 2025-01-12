Ürdün Ordusu: Suriye Sınırında Uyuşturucu Kaçakçılığı Girişimi Engellendi

Ürdün ordusu, Suriye sınırında yaşanan bir çatışmada uyuşturucu kaçakçılığı girişimini başarıyla durdurdu. Olayda bir askerin yaralandığı ve bir kaçakçının öldüğü bildirildi.

Orduya ait internet sayfasında yapılan açıklamada, sabah saatlerinde sisin avantajından faydalanarak sınırı geçmeye çalışan silahlı uyuşturucu kaçakçıları ile Ürdün sınır muhafızları arasında şiddetli bir çatışma meydana geldiği ifade edildi.

Çatışma sonucunda bir kaçakçının öldürüldüğü, diğerlerinin ise kaçmayı başardığı belirtildi. Yaralanan Ürdünlü subayın hava yoluyla hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca, silahlı grubun kaçarken geride bıraktığı yüklü miktarda uyuşturucu madde ile birlikte 2 kalaşnikof tüfek ve bir tabancaya el konulduğu bilgisi aktarıldı.