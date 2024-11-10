Ürdün Senato Başkanı Fayiz, Filistin Meselesi İçin Ortak Duruş Çağrısında Bulundu

Ürdün Senato Başkanı Fayiz, Filistin Sorununa Dikkat Çekti

Ürdün Senatosu Başkanı Faysal el-Fayiz, Arap ve İslam ülkelerinin Filistin meselesinin çözümünde ortak duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Fayiz, İsrail'in bu mesele çözülmeden barış yüzü göremeyeceğine dikkat çekti.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi'ne katılan Fayiz, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Türkiye ve Ürdün'ün Filistin meselesindeki rolü ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Ürdün İlişkileri

Fayiz, Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilere değinerek, bu ilişkilerin sağlam ve tarihi olduğunu belirtti. Türkiye’nin NATO üyeliği ve Avrupa Birliği ile güçlü ilişkilerinin Arap-İsrail çatışmasının sona ermesinde önemli bir rol oynayabileceğine inandığını dile getirdi.

Fayiz, Türkiye'nin son dönemde İsrail'e ekonomik yaptırımlar uyguladığına ve bunun etkili bir baskı aracı oluşturduğuna dikkat çekti.

Ortak Durumun Önemi

Filistin meselesinin çözümüne yönelik olarak Fayiz, "Bu sadece Türkiye ve Ürdün ile olacak iş değil. Bütün Arap ve İslam ülkelerinin, özellikle Amerikan yönetiminin değişimi sonrası çabalarını birleştirmesi gerekiyor." dedi.

Fayiz, Türkiye, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı konusunda rol oynaması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda Filistin meselesinin adil bir şekilde çözülmesi ve 1967 sınırlarına dayanan egemen bir Filistin devletinin kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Uluslararası Kararların Görmezden Gelinmesi

Gazze'deki saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren Batı Şeria’da artan gerilime dikkat çeken Fayiz, İsrail’in ABD desteğini arkasına alarak bazı uluslararası kararları hiçe saydığını söyledi. Fayiz, Arap ve İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin, İsrail üzerinde bu kararlara uyması için baskı oluşturmada etkili olabileceğini ifade etti.

Bölgedeki Gerilim ve Ekonomik Etkiler

Fayiz, İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların çatışma çemberinin genişlemesine sebep olduğunu belirterek, bu durumun petrol arzı ve küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Boğaziçi Zirvesi Üzerine

Boğaziçi Zirvesi'nin barış, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularını ele aldığını vurgulayan Fayiz, dünyada adaletin olmamasının kendisine üzüntü verdiğini belirtti. Fayiz, güney-kuzey ülkeleri arasında sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için diyalogun önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.