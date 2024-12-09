Ürdün, Suriye’de Siyasi Sürece Destek Veriyor

Ürdün, Suriye'deki siyasi sürecin desteklenmesi gerekliliğine dikkat çekti. Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, ülkesinin Suriye krizinin çözümü için uzun yıllardır tutarlı bir tutum sergilediğini ifade etti.

Suriye’nin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Ürdünlü üst düzey yetkililer, Suriye halkının iradesine ve geleceklerine karar verme haklarına saygı duyduklarını vurguladı. Başbakan Hassan, "Ürdün yıllardır Suriye krizinin ülkenin birlik ve istikrarını koruyacak şekilde çözülmesinin gerekliliğini vurguladı. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği Ürdün ve tüm Arap bölgesi için stratejik açıdan önemlidir," dedi.

Dışişleri Bakanı'ndan Destek Mesajı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise Suriye’nin tüm halkı için güvenli ve istikrarlı bir ortam yaratılmasının önemini dile getirdi. "Suriyeli kardeşlerimizin, ülkenin güvenliğini, birliğini, istikrarını ve egemenliğini koruyacak bir siyasi süreç başlatma çabalarını destekliyoruz,” diye konuştu.

Meclis Başkanı da Destekledi

Ürdün Meclis Başkanı Ahmed es-Safedi, Suriye'de güvenliğin yeniden tesis edilmesi için her türlü siyasi çabaya destek verdiklerini belirterek, askeri çözümlerin yalnızca daha fazla kan, ölüm ve yıkım getireceğine inandıklarını ifade etti. Kral 2. Abdullah da bu görüşü farklı platformlarda dile getirdi.