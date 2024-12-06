Ürdün, Suriye'deki Vatandaşlarına Acil Terk Çağrısında Bulundu

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yaşayan vatandaşlarına "ülkeyi en kısa sürede terk etme" çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki gelişmelerin ve bu durumun yarattığı güvenlik endişelerinin bu çağrının gerekçesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ürdün vatandaşlarının tahliyesinin sağlanabilmesi amacıyla bir kriz masası kurulduğu vurgulandı. Ürdün'ün Şam Büyükelçiliği aracılığıyla vatandaşların durumunun takip edildiği ve şu an için sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, Suriye'nin güneyinde gerçekleşen güvenlik sorunları nedeniyle Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurdu.

Suriye'deki Çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da Halep merkezinin büyük bir kısmını rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Rejime karşı direniş devam ederken, 5 Aralık'ta Hama kent merkezi de rejim güçlerinden ele geçirildi. Ayrıca, rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a strategik bir giriş olan Humus ilinin bazı yerleşimlerini kontrol altına alsa da, Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 1 Aralık'ta Tel Rıfat ilçe merkezini terörden temizlemesi olumlu bir gelişme olarak kaydedildi.