Ürdün, Suriyelilerin Ülkeye Girişini Kolaylaştırıyor

Ürdün, belirli ülkelerde ikamet eden Suriyelilerin önceden onay almadan ülkeye girişine izin vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:18
Ürdün, Suriyelilerin Ülkeye Girişini Kolaylaştırıyor

Ürdün, Suriyelilere Kolaylık Sağlıyor

Ürdün, belirli ülkelerde ikamet eden Suriyelilerin önceden onay almadan ülkeye girişine izin vereceğini duyurdu. Bu önemli karar, özellikle Avrupa ülkeleri, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde ikamet eden ve en az 4 ay geçerli oturumu bulunan Suriyelileri kapsıyor.

Ürdün İçişleri Bakanlığı'nın resmi haber ajansı PETRA'dan yapılan açıklamada, bu kararın Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, Esed iktidarının devrilmesinin ardından Cabir Sınır Kapısı’ndan ülkelerine dönmek isteyen 52 bin 406 Suriyelinin geçiş yaptığını ifade etti.

Resmi verilere göre, Ürdün'de yaklaşık 1 milyon 300 bin Suriye vatandaşı bulunuyor. Bu Suriyelilerin yarısı devrimin başlangıcından bu yana Ürdün'e gelirken, diğer yarısı akrabalık, evlilik veya ticari sebeplerle ülkede ikamet ediyor.

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