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Ürdün'ün Kuzeyinde İHA Düşüşü

Ürdün'ün kuzeyinde bir İHA düştü, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 01:46
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 01:46
Ürdün'ün Kuzeyinde İHA Düşüşü

Ürdün'de İHA Düşmesi Olayı

Ürdün ordusu, ülkenin kuzey bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İHA rotasından saparak ülkenin hava sahasına girdi ve Suf beldesine düştü.

Olayın Ayrıntıları

Düşen İHA'nın Ceraş kentine bağlı Suf beldesine düştüğü, olayda herhangi bir yaralanma ya da ölümü bildirilmediği kaydedildi. Ordunun yaptığı açıklamada, İHA'nın nereden gönderildiğine dair bilgi verilmediği belirtildi. Yangın ve Güvenlik Önlemleri

Düşen İHA'nın neden olduğu ormanlık alandaki yangın, sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ayrıca, patlayıcı maddelerin var olup olmadığını belirlemek için bölgeye istihkam birlikleri gönderildi.

Önceki Olay

Ürdün ordusu, 29 Ekim tarihinde de iki İHA'nın rotasından saparak hava sahasına girdiği ve düştüğünü kamuoyuna duyurmuştu.

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