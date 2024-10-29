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Ürdün'ün Kuzeyinde İki İHA Düştü

Ürdün'ün kuzeyinde iki insansız hava aracı düştü, yaralanan yok. Olayın detayları belirsiz.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:11
Ürdün'ün Kuzeyinde İki İHA Düştü

Ürdün'ün Kuzeyindeki İHA Düşüşü

Ürdün ordusu, ülkenin kuzeyinde iki insansız hava aracının (İHA) düştüğünü açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 2 İHA, belirlenen rotasından saparak Ürdün hava sahasına girdi ve ardından düşüş gerçekleştirdi.

Düşüş Yeri ve Olayın Detayları

İHA'ların, Ürdün'ün İrbid bölgesinde bulunan Vadi Saydur bölgesine düştüğü belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmiyor. İHA'ların Göndereni Belirsiz

Açıklamada, düşen İHA'ların nereden gönderildiğine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Bu durum, olayın ardındaki nedenleri merak konusu haline getiriyor.

Yangın ve Güvenlik Tedbirleri

Düşen İHA'lar sebebiyle ormanlık alanda yangın çıktığı, fakat sivil savunma ekiplerince kontrol altına alındığı ifade edildi. Ayrıca, halkı ve taşınmazları tehdit edebilecek patlayıcı maddelerin olup olmadığını belirlemek amacıyla bölgeye istihkam birlikleri gönderildi.

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